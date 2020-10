Exclusief voor abonnees

Was er deze zomer wel een tweede coronagolf? Analyse van positieve testen legt verbijsterend patroon bloot

Hoe betrouwbaar zijn onze coronatestresultaten? DEEL 1

Jeroen Bossaert

05 oktober 2020

06u00

47

Positief testen op corona terwijl u eigenlijk geen actieve corona-infectie heeft en dus niet meer besmettelijk bent? Het kan. En het gebeurt veel vaker dan u denkt. Wij konden testresultaten van een groot labo inkijken en stelden vast dat bijna de helft van hun nieuwe besmettingen deze zomer oude infecties waren. Het roept vragen op over de werkelijke start van de tweede coronagolf en over hoeveel mensen we onterecht in quarantaine plaatsen.