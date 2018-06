Was de ontsnapte leeuwin doodschieten echt onvermijdelijk? "Een leeuwin is geen schoothondje" Redactie

21 juni 2018

14u48

Bron: De Morgen 21 Soms is het inderdaad niet meer mogelijk om een wild dier zoals een leeuw nog voldoende te verdoven, reageert Niels Luyten, bioloog bij het Natuurhulpcentrum in Opglabbeek, waar leeuwen en luipaarden leven.

"Ieder dierenpark heeft voor deze grote dieren een protocol. Wanneer je een ontsnapt dier dat in paniek is na enkele keren niet verdoofd krijgt en er is gevaar, dan moet je het doden", zegt Luyten.

Want extra dosissen verdovingsmiddelen volstaan soms niet meer. "Een leeuwin is geen schoothondje. Als zo'n dier in paniek is omdat het in onbekend gebied terechtkomt, gaat dat lichaam enorm veel adrenaline aanmaken. Die vlucht- of vechtreflex is zeer krachtig en tegen die grote hoeveelheden adrenaline kan de verdoving soms niet meer op. Dat is pure chemie", zegt Luyten nog.

Hij is er wel zeker van dat de leeuwin niet heeft geleden. "Het protocol houdt ook in dat je, wanneer je naar het laatste middel moet grijpen en het dier moet doden, dat snel en efficiënt gebeurt met een schot dat krachtig genoeg is. Net daarom volgen sommige van onze mensen schietlessen", aldus nog Luyten.