Warmtestralers in station Gent-Sint-Pieters, maar NMBS zet ze niet aan "om energie te besparen" TT

01 maart 2018

10u50 208 In het station Gent-Sint-Pieters hangen in de plafonds boven de perrons warmtestralers. Goed idee, zou je denken, kwestie van de reiziger in deze vriestemperaturen toch een beetje comfort te bieden tijdens het wachten op de trein. Maar dat was buiten de NMBS gerekend, die koudweg zei dat de stralers niet ingeschakeld worden "om energie te besparen". Na protest is nu beslist de toestellen vandaag en morgen toch in te schakelen.

De spoormaatschappij gaf dat antwoord op een vraag van een reiziger op Twitter. "Aan spoor 11 & 12 in Gent-Sint-Pieters zitten warmtestralers ingebouwd in het plafond. Bij welke temperaturen worden die ingeschakeld? Dit lijkt me een ideaal moment", vroeg Thijs Vandepoele zich af.

Daarop kwam het droge antwoord dat de stralers "niet worden aangezet om energie te besparen". Een mededeling die de wenkbrauwen doet fronsen. Want waarom zijn ze dan überhaupt ooit geïnstalleerd, als ze zelfs bij deze temperaturen niet gebruikt worden?

Een vraag die ook een aantal twitteraars zich stelden. "Waarom werd er dan geïnvesteerd in al die dingen?", klonk het. "Lees nog eens grondig wat jullie geschreven hebben en laat het inzinken", zo luidde een andere verbaasde reactie.

Hoi Thys, om energie te besparen worden die niet aangezet. ^Tony NMBS(@ NMBS) link

"Nieuw beleid van duurzaamheid"

NMBS-woordvoerder Dimitri Temmerman bevestigt aan onze redactie dat de stralers niet worden gebruikt om energie te besparen. "Bij de renovatie van het station zijn de toestellen aangekocht om de wachthuisjes op de perrons te verwarmen. Maar aangezien het om een open ruimte gaat, gaat al die warmte uiteraard meteen verloren. In het huidige beleid zetten we sterker in op duurzaamheid."

Waarom de warmtestralers er dan ooit zijn gekomen en of het niet om een verloren kost gaat, zegt Temmerman dat het huidige beleid geëvolueerd is. "Het zou een grotere kost zijn te blijven verwarmen en de warmte verloren zien te gaan. Daar zijn we ons nu van bewust." Ook in het station van Luik hangen warmtestralers, maar ook die worden niet meer gebruikt.

In Gent heeft de NMBS na de tweet beslist om vandaag en morgen "bij uitzondering en gezien de huidige temperaturen" de warmtestralers wel in te schakelen.

