Warmste Week schrapt Caritas België na ophef over pedofiele pater TT

23 november 2019

09u24

Bron: Belga 6 Caritas België is door De Warmste Week van Studio Brussel geschrapt van de lijst van goede doelen. Dat melden de kranten van Mediahuis.

Door de nieuwe aanklachten ­tegen pater Luk D. (50) werd de noodhulporganisatie van de lijst van goede doelen geschrapt. "Er zijn momenteel nog te veel vragen", zegt Erika Racquet, woordvoerster van de Koning Boudewijnstichting, die als onafhankelijke organisatie instaat voor de selectie van de goede doelen. "Wie al een actie voor Caritas geregistreerd had, wordt gevraagd een ander doel te kiezen." Ook de VN zetten de samenwerking met de Centraal-Afrikaanse afdeling van Caritas ­tijdelijk stop.

Bij Caritas begrijpen ze de reactie wel. "Eigenlijk werkte D. niet voor ons. Wij zijn officieel Caritas International in België, hij was aan de slag bij Caritas Centrafrique, maar uiteindelijk vormen we een globaal netwerk", zegt Julie Vanstallen van Caritas België. "Het is jammer, maar we leven mee met de slachtoffers. We vinden wat gebeurd is, verwerpelijk. We hopen het vertrouwen van de mensen te kunnen terugwinnen.”