Warmste Week: nieuwe affiches langs de weg voor verkeersveiligheid jv

04 november 2019

07u05

Bron: belga 0 De VSV (Vlaamse Stichting Verkeerskunde) en het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) scharen zich achter De Warmste Week, de solidariteitsbeweging van de VRT die iedereen oproept om zich in te zetten voor meer dan 2.000 goede doelen in Vlaanderen.

Tot eind november prijken affiches langs de weg die bestuurders eraan herinneren om niet te snel te rijden, de smartphone achterwege te laten en te rijden wanneer ze gedronken hebben - en zo dus hun steentje bij te dragen aan veiliger verkeer, laten de organisaties weten in een persbericht.

De cijfers liegen er niet om: te snel rijden veroorzaakt zowat 30 procent van alle dodelijke verkeersongevallen, naar schatting een kwart van de dodelijke ongevallen is te wijten aan drinken en rijden, en afleiding door smartphonegebruik staat intussen op nummer drie als belangrijkste killer in het verkeer, zeggen beide organisaties. Aangenomen wordt dat deze drie samen in Vlaanderen goed zijn voor meer dan de helft van alle dodelijke verkeersslachtoffers. "Door als bestuurder de snelheidslimiet na te leven, bob te zijn en in automodus te gaan door je gsm buiten handbereik te leggen of op stil of niet storen te zetten, kun je dus heel wat onheil voorkomen."

Werner De Dobbeleer, woordvoerder van de VSV: "Bij de meer dan 2.000 goede doelen die je in het kader van De Warmste Week kan steunen, zitten er ook die te maken hebben met de opvang en begeleiding van verkeersslachtoffers. We vonden het dan ook een heel goed idee om bestuurders er via de affichageborden nog eens aan te herinneren waarom het zo ontzettend belangrijk is om je veilig te gedragen in het verkeer."

"De bijna 400 afficheborden langs snel- en gewestwegen zijn uniek om campagnes mee te voeren. Nergens anders langs de Vlaamse wegen krijg je de kans om je boodschap zo veelvuldig te verspreiden", zegt ook Veva Daniëls van AWV.