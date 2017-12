Warmathons Music For Life brengen bijna half miljoen euro op Redactie

23u44

Bron: Belga 1 Klaas De Scheirder De Warmathon in Antwerpen MFL 2017 De zes Warmathons van het jaarlijkse benefietevenement Music For Live hebben in totaal 492.670 euro opgebracht. Dat meldt de openbare omroep VRT.

In totaal liepen 44.767 Vlamingen en Brusselaars mee voor de goede doelen van radiozender Studio Brussel.

Tijdens de Warmste Week organiseerde Studio Brussel in de vijf Vlaamse provinciehoofdsteden en in Brussel een Warmathon. De meeste lopers kwamen opdagen in Gent (10.000) en Antwerpen (9.150). De laatste Warmathon, zaterdag in Leuven, kreeg 8.000 lopers op de been die samen 80.000 euro in het laatje liepen, stapten of jogden.

Benny Proot Brugge Warmathon: Lindsey Casteleyn

Benny Proot Warmathon in Brugge