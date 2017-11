Warm voor de tijd van het jaar met windstoten tot 75 kilometer per uur ep

07u30

Bron: Belga 4 Thinkstock Het wordt vandaag geleidelijk aan zwaarbewolkt met regen die van west naar oost over het land zal trekken. In het westen wordt het in de namiddag opnieuw droger met opklaringen. De maxima schommelen tussen 9 graden op de Hoge Venen en 13 tot 15 graden op de meeste andere plaatsen.

Er waait een vrij krachtige zuidzuidwestenwind, met rukwinden die in de loop van de dag ruimen naar zuidwest tot west en later afnemen naar matig. Er zijn rukwinden mogelijk tussen de 60 en 75 kilometer per uur, met het KMI.

De regenzone verlaat in de loop van de avond het zuidoosten van het land, tijdelijk gevolgd door brede opklaringen. In het westen van het land neemt de bewolking al voor middernacht opnieuw toe, gevolgd door een volgende vrij actieve regenzone. De minima liggen tussen 7 en 10 graden. In de noordelijke helft van het land neemt de wind in de loop van de nacht af, in het zuiden wordt de wind tegen de ochtend soms zelfs vrij krachtig met rukwinden die mogelijk 70 à 80 kilometer per uur halen.

Morgen is het op de meeste plaatsen eerst nog zwaarbewolkt met perioden van regen. Later wordt het gedeeltelijk bewolkt vanaf het westen met nog kans op enkele lokale buien. In het zuidoosten blijft het regenachtig. De maxima schommelen tussen 7 en 11 graden. In de voormiddag waait er nog een vrij krachtige wind in de zuidelijke helft van het land uit zuidwest, die later ruimt naar westelijke richtingen en afneemt naar zwak tot matig. In de noordelijk helft van het land is de wind het grootste deel van de dag zwak tot matig uit noordelijke richtingen en later op de dag eerder uit westelijke richtingen.

Het KMI waarschuwt voor CO-intoxicatie door verwarmingstoestellen en vuurhaarden. Hoofdpijn of neigingen tot braken kunnen een gevolg zijn van een CO-intoxicatie.