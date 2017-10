Wapenverkoop aan Saoedi-Arabië leidt tot pittig debat in Kamer: "Dit besmeurt het imago van ons land" SVM

Bron: Belga 0 BELGA Wouter De Vriendt. De Waalse wapenverkoop aan Saoedi-Arabië heeft een pittig debat veroorzaakt in de Kamer. De oppositie schoot met scherp op minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders (MR) omwille van de rol die zijn partijgenoot Willy Borsus in die deal speelde. Groen en sp.a verweten de Vlaamse meerderheidspartijen dan weer hypocrisie.

Begin juni keurde de Kamer een resolutie goed waarin de gewesten wordt gevraagd een wapenembargo in te stellen voor Saoedi-Arabië. Die werd ook door de MR van Reynders en Borsus goedgekeurd. Intussen raakte bekend dat minister-president Borsus opnieuw 25 exportvergunningen voor wapens naar de oliestaat heeft toegekend.

"Gewetenloos", oordeelde Wouter De Vriendt (Ecolo-Groen) in de Kamer. "Hoe kan Didier Reynders nog geloofwaardig praten over de mensenrechten met Saoedi-Arabië als zijn partijgenoot groen licht geeft voor nog meer wapenuitvoer. Dit besmeurt het imago van ons land." Ook Olivier Maingain (DéFI) vroeg zich af hoe Reynders zijn collega's in Europa zal overtuigen over een Europees embargo "als het al niet lukt met de eigen politieke vrienden".

Dirk Van der Maelen (sp.a) zat op dezelfde lijn. "De regering kiest andermaal niet voor de principes, maar voor de portefeuille. Welk standpunt hebben de MR-premier en MR-minister van Buitenlandse Zaken ingenomen om de MR-minister-president te doen afzien van die ongelooflijke wapenlevering?"

Minister Reynders zei de verkoop te betreuren. Hij herhaalde dat hij stappen heeft genomen om de resolutie uit te voeren en dat hij zijn demarches zal voortzetten. Reynders kaatste de bal ook terug richting Ecolo. "Ik heb nog regeringen gezien met leveringen, bijvoorbeeld waar Jean-Marc Nollet deel van uitmaakte." Toen Nollet protesteerde dat die beslissingen de exclusieve bevoegdheid zijn van de minister-president wierp Reynders hem voor de voeten dat belissingen een collegiale bevoegdheid zijn. "Als je er tegen bent, stap je uit de regering", luidde het.

Gisteren had minister van Ontwikkelingssamenwerking Alexander De Croo (Open Vld) nog uitgehaald naar de wapendeal. De Vriendt en Van der Maelen verweten Open Vld, maar ook N-VA en CD&V daarop hypocrisie. Ze doelen daarmee op de verkoop van 'dual use'-goederen, die zowel civiele als militaire doeleinden kunnen hebben. "In de Vlaamse regering leggen jullie geen strobreed in de weg", laakte De Vriendt. "Mooie federale woorden, maar de regionale daden volgen niet", vulde Van der Maelen aan.