Wapens gestolen bij woninginbraak in Kraainem, viertal shopt met buitgemaakte bankkaarten

mvdb

14 februari 2018

11u14

Bron: Federale Politie 0 Politie en parket zijn op zoek naar een viertal dat kan worden gelinkt aan een woninginbraak in oktober 2017 in het Vlaams-Brabantse Kraainem. De buit bij de inbraak van zondag 15/10/2017 op maandag 16/10/2017 was aanzienlijk, er werden ook wapens, munitie en bankkaarten gestolen.

Met deze bankkaarten werden op maandag 16/10/2017 in de regio Brussel meerdere aankopen verricht en geldafhalingen gedaan. Tijdens deze transacties konden er vier verdachten gefilmd worden door bewakingscamera’s. Het gaat om drie mannen en een vrouw.

De eerste verdachte (de linkse foto) is een man die struis gebouwd is. Hij heeft kortgeschoren haar met plekken in en heeft een stoppelbaard. Hij droeg een zwarte vest, grijze pull, een bleke jeans en zwarte sportschoenen met witte zool.

De tweede verdachte ( foto rechtsboven) is een man en is normaal gebouwd. Hij heeft zwart haar met een kale plek ter hoogte van de kruin. Hij droeg een rode trainingsvest, donkere jeans en blauwe sportschoenen met witte zool.

De derde verdachte (foto rechtsonder in de fotocollage, hieronder groter weergegeven) is een man en hij is normaal gebouwd. Hij droeg die dag een zwarte vest met kap, donkere broek en donkere schoenen.

De vierde verdachte is een vrouw. Zij is niet gefilmd, en is slank gebouwd en heeft lang donker haar in een staart. Zij droeg een zwart vestje, een grijze strakke broek en zwarte open schoenen .

Hebt u meer informatie over dit feit, gelieve dan contact op te nemen met de politie via het gratis nummer 0800 30 300 of via opsporingen@police.belgium.eu.