Wapenhandelaar Jacques Monsieur aan België overgeleverd FVI

23 augustus 2019

14u55

Bron: Belga 0 De beruchte wapenhandelaar Jacques Monsieur is gisterenavond aan België overgeleverd en na zijn aankomst in Brussel opgesloten in de gevangenis van Sint-Gillis. Monsieur was in Portugal opgepakt op basis van het Europees aanhoudingsbevel dat België tegen hem had uitgevaardigd na zijn veroordeling door het Brusselse hof van beroep.

Monsieur is een van de grootste wapentrafikanten die ons land kende. Hij werd in 2017 door de correctionele rechtbank veroordeeld voor wapenhandel. Monsieur werd ervan verdacht tussen 2006 en 2009 betrokken te zijn geweest bij de illegale levering van honderdduizenden (vol)automatische wapens, munitie, tanks, helikopter, vliegtuigen en ander militair materieel in conflictgebieden zoals Libië, Tsjaad, Pakistan en Iran. Jacques Monsieur kreeg toen drie jaar celstraf en een boete van 300.000 euro.

Tegen die uitspraak tekende hij beroep aan. Monsieur kreeg uiteindelijk 4 jaar cel en een geldboete van 1,2 miljoen euro. In tegenstelling tot het vonnis van de correctionele rechtbank, werd hij in beroep wel veroordeeld voor lidmaatschap van een criminele bende.

Jacques Monsieur was voortvluchtig en leefde ondergedoken in Evora. Daar heeft een Portugees FAST-team hem vorige week woensdagavond gearresteerd, op vraag van het Belgische gerecht. Donderdag werd de man dan door het Belgische FAST-team naar Brussel overgebracht en meteen opgesloten in de gevangenis van Sint-Gillis.