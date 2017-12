Wantrouwen troef bij afronding Zomerakkoord: meerderheid op de rem voor eigen effectentaks, oppositie voor vennootschapsbelasting IB/TT

Bron: Belga 0 Photo News De Kamercommissie Financiën boog zich gisteren vijftien uur lang over de hervorming van de vennootschapsbelasting die minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA) uitwerkte. De bevoegde Kamercommissies hebben de bespreking afgerond van het hervorming van de vennootschapsbelasting en van de maatregel die occasioneel onbelast bijklussen mogelijk maakt. De oppositie heeft een tweede lezing gevraagd, wat de definitieve goedkeuring uitstelt. "Proceduretrucs", luidt het bij de meerderheid. Meerderheidspartij MR vroeg dan weer een tweede lezing voor de effectentaks. "Surrealisme", zegt de oppositie.

Om de laatste eindjes van het Zomerakkoord rond te krijgen voor het jaareinde, houden een aantal Kamercommissies deze week marathonzittingen. De Kamercommissie Financiën boog zich gisteren zowat vijftien uur over de hervorming van de vennootschapsbelasting die minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA) uitwerkte.

Kort na één uur 's nachts vroeg de PS de tweede lezing van de tekst. "Het advies van de Raad van State was zeer kritisch en de UCM (de Waalse middenstandsorganisatie, die kritiek uitte op de hervorming, nvdr), is niet gehoord. Bovendien zijn er amendementen goedgekeurd", zei PS-fractieleider Ahmed Laaouej.

De tweede lezing kan ten vroegste over vijf dagen plaatsvinden, waardoor de timing om de tekst nog voor Nieuwjaar goed te keuren, zeer krap wordt. De meerderheid spreekt van "proceduretrucs". "Klein politiek spelletje met grote economische gevolgen", tweette Peter Dedecker (N-VA).

Effectentaks

Op de agenda van de commissie stond ook de stemming over de effectentaks. Ironisch genoeg vroeg daar de MR, de partij van de premier, om een tweede lezing, na een kort meerderheidsoverleg. MR-Kamerlid Benoît Piedboeuf zei dat dit in het belang was van "de samenhang van de teksten". Ook de effectentaks - die een antwoord moet bieden op de vraag van CD&V naar meer fiscale rechtvaardigheid - kan dus ten vroegste over vijf dagen opnieuw worden besproken.

De oppositie spreekt van "surrealisme". "Ik heb al veel gezien in dit parlement. Maar een meerderheid die een tweede lezing vraagt op haar eigen tekst om zo de eindstemming te blokkeren, is toch wel nieuw. De sfeer zit goed bij de meerderheid", zegt sp.a-fractieleider Meryame Kitir op twitter.

"Wantrouwen in meerderheid in zo groot dat de MR zelf (!) tweede lezing vraagt over de effectentaks", tweette Kristof Calvo (Groen).

Belastingvrij bijklussen voor 500 euro?

De commissie Sociale Zaken debatteerde dan weer tot na vier uur 's ochtends door over de maatregel die 500 euro per maand onbelast bijklussen mogelijk maakt. Die maatregel maakt deel uit van de relancewet, waar ook de hervorming van de vennootschapsbelasting in is opgenomen. De oppositie vroeg ook hierover een tweede lezing.

De bewuste maatregel wordt vanmorgen ook besproken op het Overlegcomité tussen de verschillende regeringen van ons land. Minister-president Rudy Demotte (PS) plaatste dat op de agenda van dat overlegorgaan omdat de maatregel toegepast kan worden in sectoren waarvoor de gemeenschappen bevoegd zijn. De PS dreigde er al mee om via het parlement van de Franstalige Brusselaars een belangenconflict in te roepen tegen de maatregel. Dat zou de goedkeuring met zestig dagen vertragen.

