Wanneer we van dat vervelende virus af zijn? Epidemioloog Pierre Van Damme: “Ik verwacht eind 2021" AW

16 mei 2020

12u53

Bron: VTM NIEUWS 32 De wereldwijde zoektocht naar een vaccin tegen het coronavirus is er een van ongeziene proporties. En toch zal het volgens epidemioloog Pierre Van Damme (UAntwerpen) nog tot eind 2021 duren voordat we van het virus verlost zijn. Dat vertelt hij aan VTM NIEUWS.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

De Amerikaanse president Donald Trump is een van de wereldleiders die volop inzet op de ontwikkeling van een geschikt vaccin. En dat pakt hij groots aan met het project ‘Operation Warp Speed’. Doel van dat project? Nog voor het einde van dit jaar een coronavaccin gevonden hebben. Een gevaarlijke belofte volgens epidemioloog Pierre Van Damme.



“Je moet oppassen dat je geen valse hoop geeft, het perspectief zal eerder eind 2021 worden." Normaal duurt het immers tien jaar voordat een vaccin ontwikkeld is. “Bij dit vaccin kan je aantal zaken versnellen. Maar dan nog moet je een aantal stappen doorlopen gaande van preklinisch onderzoek, dierproeven en dan de eerste testen bij mensen. Dat kan je niet versnellen."



Kortom, het vaccin laat wellicht nog even op zich wachten. En zelfs als er een geschikt vaccin gevonden wordt, is dat niet voldoende. Het zal een hele klus worden om miljarden vaccins te produceren en te verdelen over de hele wereld.



Lees ook: De race naar het vaccin heeft mogelijk geen finish