Wanneer reanimeer je premature baby’s en wanneer niet? LDW

31 mei 2019

21u59 0 Steeds jongere en kleinere premature baby’s zijn toch levensvatbaar. Maar hoe ver ga je als arts? In België ligt de grens rond de 24 weken. Onder de 24 weken is het risico op overlijden of de kans op een zware handicap te groot.

Wereldwijd heerst er een consensus dat artsen baby’s die te vroeg worden geboren, vanaf 25 weken zwangerschap sowieso reanimeren. Voor de Belgische artsen is er zelfs vanaf 24 weken al geen twijfel meer. Als de baby’tjes nog jonger zijn, dan is er een grijze zone.

Onder de 24 weken is het risico op overlijden namelijk groot en hebben de kindjes veel kans op een zware handicap. Maar veel hangt ook af van hoe sterk ze zijn bij geboorte. “Niet enkel de zwangerschapsduur, maar ook het gewicht speelt een rol”, vertelt Filip Cools, neonatoloog aan het UZ Brussel. “Een extreem laag gewicht vertelt ook dat de foetus moeite heeft gehad om te groeien in de baarmoeder.”

Grijze zone

“Vanaf 23 weken zie je al dat er een grotere bereidheid is bij de artsen om te reanimeren”, zegt Chris Gastmans, professor medische ethiek aan de KU Leuven. “Maar er is in die drieëntwintigste week en in die vierentwintigste week toch nog heel veel onenigheid onder artsen. Heel veel dingen zijn toch nog onduidelijk. De prognose, hoe gaat het kindje er uit komen? Welke aandoeningen zal het hebben?”