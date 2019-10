Wanneer mag politie pepperspray gebruiken en wanneer niet? SRB

14 oktober 2019

19u15 2 De politie mag pepperspray en traangas alleen gebruiken als ‘defensief’ wapen. Agenten mogen het dus enkel gebruiken op mensen die zelf geweld gebruiken. “Die regels zijn tijdens de betoging van Extinction Rebellion meermaals overtreden”, zegt mensenrechtenadvocaat Alexis Deswaef.

“Betogers die op de grond liggen besproeien met pepperspray: dat mag gewoon niet. De ministeriële omzendbrief waarin de regels staan, is daarover heel duidelijk. Iemand die overmeesterd is, vormt geen gevaar meer. Op zo iemand mag je dus geen pepperspray meer schieten.”

Toch is dat zaterdag in Brussel minstens twee keer gebeurd. De politie doet onderzoek naar die incidenten.

Volgens Deswaef waren er ook andere incidenten die tijdens de manifestatie van Extinction Rebellion niet conform de regels zijn aangepakt. “Er zijn beelden van een politieman die met pepperspray dreigt. Tegenover hem staat Olivier De Schutter (jurist, rechtenprofessor en voormalig VN-rapporteur, red.). Die man is geen oproerkraaier. Hij probeerde met de politie te spreken op een vreedzame manier. Die man vormde geen gevaar en toch dreigde de agent met pepperspray. Zelfs dat is eigenlijk verboden.”

Gericht gebruik

Deswaef zag agenten op televisiebeelden van de Brusselse omroep BX1 ook met pepperspray in het rond spuiten. “En ook dat is tegen de regels”, zegt hij. “Je mag pepperspray niet gebruiken tegen willekeurige individuen. Het moet gericht zijn.”

De Brusselse politie zegt dat betogers die zich gedupeerd voelen contact kunnen opnemen. Klagers zullen dan een uitnodiging krijgen om naar de politie te komen voor verhoor. “Elk incident dat ons gecommuniceerd wordt zullen we onderzoeken. Op dit moment onderzoeken we twee foto’s waarbij spray wordt gebruikt. Mogelijk zullen andere personen bij andere overheden klacht indienen. Daar hebben we momenteel geen zicht op”, zegt woordvoerder Olivier Slosse.

De organisatoren achter Extinction Rebellion krijgen naar eigen zeggen een stroom aan getuigenissen binnen. “We zijn ze aan het bundelen en bekijken dan wat we ermee doen.”