Wanneer gaan de scholen open? Kunnen examens doorgaan? Minister Ben Weyts beantwoordt al uw vragen KVE

19 april 2020

20u26

Bron: VTM Nieuws 30 De paasvakantie zit erop voor 1,2 miljoen Vlaamse kinderen, maar wanneer zullen de schoolpoorten opnieuw opengaan? En hoe zit het met de evaluaties en examens? U zit duidelijk nog met vele vragen die VTM Nieuws heeft voorgelegd aan Minister van Onderwijs Ben Weyts.



Leerlingen gaan nieuwe leerstof krijgen, maar de laptops zijn er nog niet?

“De inzamelactie vanuit de bedrijven is een succes. We hadden aanvankelijk gedacht om er 10.000 te kunnen verdelen, maar de vraag is verdubbeld: nu blijken er 20.000 nodig. Deze week zijn al 2.000 laptops geleverd. Voor morgen en overmorgen staan er nog eens 3.000 voor verzending klaar. Dus het rolt wel stilaan uit. Maar er zijn ook alternatieven. Zo zijn er op vele scholen ook momenten waarop papieren lesbundels kunnen worden afgehaald. Alle verplaatsingen in het kader van preteaching - bijvoorbeeld een bundel gaan afhalen op school - worden beschouwd als essentiële verplaatsingen.”

Is preteaching verplicht voor alle kinderen?

“In deze tijden zou het onzinnig zijn om dat te gaan verplichten, laat staan om te controleren. We rekenen daarvoor op het gezond verstand. Het is de bedoeling dat we maximale inspanningen doen om te verhinderen dat het verloren leerweken worden. Vandaar dat we nieuwe lesinhoud geven om de kinderen te kunnen blijven boeien. Maar gezondheid is vandaag belangrijk, net zoals mentale gezondheid. Leg uzelf als ouders dus niet te veel druk op de schouders.”

Wat als ouders niet weten hoe ze het moeten aanpakken, of het - goedbedoeld - op een didactisch onverantwoorde manier doen?

“Het is niet de bedoeling dat ouders leerkrachten worden. Zorg er in eerste instantie voor dat je niet naast die computer gaat zitten, maar zorg voor structuur en routine. Spreek met je kind een vast tijdschema af per dag wanneer er tijd wordt besteed aan leermomenten. Hou dat een beetje in het oog, maar ga er niet naast zitten.”

Waarom kan nieuwe leerstof niet verschoven worden naar volgend jaar?

“De leerlingen gaan zich suf herhalen dan met al die oude leerstof. Wanneer je de leerlingen geboeid wil houden, dan moet je nieuwe leerstof geven. Je kan niet eindeloos leerstof blijven herhalen. Dus je moet ervoor zorgen dat leerlingen niet afhaken. Dus geef hen wat nieuwe leerstof waar later nog op teruggekomen zal worden. Wanneer de scholen weer opengaan, zal teruggekoppeld worden naar die nieuwe leerstof.”

Gaan de scholen dit jaar nog open?

“Ik mag het hopen. De Veiligheidsraad heeft daar afgelopen woensdag nog geen beslissing over genomen. Maar ik vind het wel cruciaal dat we daarvoor een datum - al gaat het eventueel om een gefaseerde opening - naar voor schuiven. Daarom zal ik zelf, samen met het onderwijsveld en in samenspraak met virologen, een advies formuleren aan de Veiligheidsraad die volgende week samenkomt. We zullen er tegen dan voor zorgen dat er een advies - een draaiboek - is op het vlak van timing, welke scholen zullen openen én de veiligheidsvoorwaarden.“

Je moet ook keuzes maken over welke leerjaren belangrijk zijn, want je kan niet alle scholen tegelijk opendoen Minister Ben Weyts

“In eerste instantie denk je dan aan de lagere scholen om die te openen. En moet je ook keuzes maken over welke leerjaren belangrijk zijn, want je kan niet alle scholen tegelijk opendoen. Maar de veiligheid van leerlingen én leerkrachten staat voorop. Ik ga er wel niet op vooruitlopen of 4 mei haalbaar is.”

Gaan de examens in juni door?

“Alleszins zal het niet zijn zoals in gewone jaren. We vragen aan de scholen en de leerkrachten om keuzes te maken die essentieel zijn voor de leerlingen - die zij als leerkrachten ook het beste kennen. Scholen moeten de tijd die ons dit schooljaar nog rest - als de scholen weer openen - maximaal spenderen aan ‘leren’ en veel minder aan evalueren.”

Hoe worden de leerlingen geëvalueerd?

“Natuurlijk moet de nieuwe leerstof ook nog geëvalueerd worden, maar concentreer dat evaluatiemoment dan in de laatste week van juni. Onherroepelijk zullen scholen en leerkrachten keuzes moeten maken en bekijken welke leerstof al eerder is geëvalueerd en dat zeker niet opnieuw gaan doen. Ook daar moet het gezond verstand regeren. De leerkrachten kennen hun leerlingen het beste. Ik heb er alle vertrouwen in dat ze de evaluatie ook tot een goed einde zullen brengen.”

