Wanneer de liefde van je leven sterft Fleur Pierets rouwt om Julian, met wie ze in 25 landen had willen trouwen Ann Jooris en Fernand Van Damme

07 maart 2018

06u49

Bron: De Morgen 0 Ze wilden als homokoppel gaan trouwen in 25 landen, maar de dood besliste er anders over. Julian stierf, Fleur blijft over. ‘Het leven wordt je niet gegeven, het wordt je ook niet afgenomen. Het is. En dat is heel ontnuchterend.’

“Toen ik haar voor het eerst zag op een feestje in Amsterdam, was het alsof het licht aanging. Beter kan ik het niet omschrijven. Ja, dat was ze. En zij had net hetzelfde gevoel toen ze mij zag. Noem het een soort van helderheid, een scherpe bewustwording van ‘wow, dit is het’.

“Daarvoor was ik tien jaar getrouwd geweest met Jeroen (Olyslaegers, red.). Qua man zou ik me niemand beter kunnen voorstellen. Ik heb ook nog nooit iemand ontmoet die aan hem kon tippen. Maar we zijn uit elkaar gegaan omdat we te verschillend waren.

“Met Julian lag dat anders. Het was alsof ik mijn andere helft vond. Ik had het gevoel dat we één mens werden. Mocht iemand mij voordien gezegd hebben: je zult iemand tegenkomen met wie je letterlijk alles gaat delen, ik had het weggelachen. Ik mocht er niet aan denken, want ik was heel erg op mezelf. Zij was vroeger ook heel individualistisch en op zichzelf, maar op de een of andere manier waren we ook samen alleen. We hadden niemand nodig.

