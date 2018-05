Wanneer de flitspaal op hol slaat: Waal krijgt boete omdat hij 600 km/u te snel rijdt TT

Bron: LaDH.net 11 Een Waalse dertiger schrok zich ongetwijfeld een hoedje toen hij onlangs een flitsboete in de bus kreeg: de man was in het Henegouwse Quiévrain op een plaats waar hij maar 50 km/u mocht rijden, geflitst aan een duizelingwekkende snelheid van ... 696 km/u. Foutje, zag ook de politie gelukkig meteen in.

Met zijn Open Astra, toch niet meteen de meest blitse sportwagen, geflitst aan 696 km/u, dankzij de technische correctie teruggebracht naar een toch iets tragere 654,24 km/u. Die boete kreeg een dertiger uit Hensies onlangs in de bus. De snelheidsovertreding zou de man - in theorie - een minnelijke schikking hebben opgeleverd van 6.597 euro.

Zelfs met de grootste sportwagen of zelfs een F1-bolide is zo'n snelheid onmogelijk te halen, laat staan met een Opel Astra. Bovendien is haar zoon geen snelheidsduivel, verzekerde ook de moeder van de man aan La Dernière Heure. "Hij rijdt altijd normaal, maximaal 60 km/u."

Volgens de krant zag de politie de fout meteen in en zal de man binnenkort een nieuwe boete krijgen. Want ja, ook 60 km/u is te snel wanneer je maar 50 km/u mag rijden.