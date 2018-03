Wanhopige mama zoekt getuigen nadat haar dochter Febe (14) is verdwenen: "Ik ben doodongerust" KVE

29 maart 2018

09u44

Bron: Krant Van West-Vlaanderen, Facebook 72 De 14-jarige dochter van Sofie Vermeulen is sinds dinsdagavond spoorloos. Op Facebook heeft de wanhopige mama een oproep naar getuigen gelanceerd. Politie en parket onderzoeken de zaak.

Febe Labaere uit Torhout is dinsdag na school niet thuisgekomen. Een getuige zag haar rond 16 uur met haar vriend op een bus stappen richting Roeselare. "Sindsdien is er geen spoor meer van hen en hun gsm staat uit", aldus Vermeulen. "Ik ben doodongerust."

De moeder vindt de verdwijning onrustwekkend omdat de vriend van haar dochter op het slechte pad is. "De jongen moest gisteren omwille van drugsfeiten opgenomen worden in Ruiselede, maar is op de vlucht geslagen en heeft mijn dochter meegenomen", meent Vermeulen.

Het is niet de eerste keer dat het meisje is vermist maar toen was ze diezelfde avond weer terecht.

Febe droeg bij haar verdwijning een zwarte jeansbroek, zwarte Adidas Superstars-schoenen, een grijze trui van Nike, een zwarte bomberjas en een lange zwart-wit geblokte sjaal.

Wie haar gezien heeft, kan Sofie Vermeulen contacteren op het nummer 0468-18.87.04 of naar de politie bellen.