Wandelaars zonder Dodentocht-ticket klagen over almaar stijgende populariteit ttr

08 augustus 2019

16u27 0 binnenland Fervente wandelaars tellen vol ongeduld af naar morgen: de start van de Dodentocht. Op de Facebookpagina van de organisatie regent het echter negatieve reacties van mensen die geen ticket konden bemachtigen. De teleurstelling bij vele honderden wandelaars is groot. “Geef trouwe wandelaars voorrang”, zo luidt een van de commentaren op Facebook.

De tocht door Klein-Brabant en omstreken blijkt razend populair. De ticketverkoop ging op 23 maart om 9 uur van start. Amper twee uur later waren alle 13.000 tickets de deur uit. De organisatie reageerde erg verrast op die stormloop. “Dit hebben we nog nooit meegemaakt. Vorig jaar deden we er drie weken over om de 13.000 tickets te verkopen”, zei Frans De Leeuw, hoofd IT van de Dodentocht toen.

De vijftigste verjaardag van de Dodentocht zorgde dit jaar mogelijk voor een nog grotere interesse. “Veel mensen heb ik persoonlijk horen zeggen dat ze omwille van de verjaardagseditie nog eens zouden deelnemen. Het was ook een enorme hype op sociale media. Ik denk dat we zeker 20.000 tickets hadden kunnen verkopen, maar dat is organisatorisch niet haalbaar”, aldus De Leeuw.

Teleurgesteld

Wie geen ticket had, kon zich op een wachtlijst laten plaatsen. Diegenen die alsnog naast een ticket grepen, reageren nu verontwaardigd op de Facebookpagina van de Dodentocht. “Veel mensen zullen teleurgesteld zijn met deze Tomorrowlandtoestanden”, zo schrijft een misnoegde wandelaar. “Geef mij maar de Dodentocht van dertig jaar geleden! Maar je moet zelfs zo ver niet teruggaan in de tijd. Twee jaar geleden kon je de dag zelf nog inschrijven. Blij dat ik hem toch zorgeloos twintig keer heb uitgestapt”.

Anderen stellen voor dat ervaren deelnemers voorrang moeten krijgen op nieuwelingen. “Belachelijk! Geef trouwe wandelaars voorrang”, klinkt het in een reactie. “Geef de dodentocht terug aan de inwoners van Klein Brabant. Zij die de dodentocht groot hebben gemaakt.”

De organisatie van de Dodentocht heeft begrip voor de teleurstelling van de wandelaars die morgen niet aan de start kunnen verschijnen. “Het is voor ons een hele eer dat iedereen wil deelnemen, maar tegelijk ook frustrerend dat we zovelen moeten teleurstellen. We kunnen geen twee Dodentochten na elkaar aan. We zijn geen commerciële organisatie, maar een groep vrijwilligers. Ook meer wandelaars laten deelnemen, is geen optie. Het was de voorbije jaren al drummen”, reageerde De Leeuw eerder.

