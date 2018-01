Wandelaar vindt granaat in park in Gent

In Gent is een deel van het Banierpark vanavond afgesloten nadat een wandelaar een granaat vond. "De ontmijningsdienst DOVO is ter plaatse maar een evacuatie van omwonenden was niet noodzakelijk", zegt de Gentse lokale politie.