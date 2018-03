Wandelaar ontdekt skelet van vrouw in bos. Met deze tekening probeert politie haar identiteit te achterhalen HR

08 maart 2018

10u21

Bron: Federale Politie 1 De Federale Politie heeft een portret verspreid van een vrouw waarvan het skelet is teruggevonden in een bos nabij Luik. Ze zijn op zoek naar de identiteit van de vrouw.

Het was een wandelaar die op 14 april 2017 de lugubere ontdekking deed in het bos nabij Thiers de la Chartreuse in Luik. Vermoedelijk lag het lichaam er al enkele jaren. De robotfototekenaars van de Federale Politie hebben een portret van de vrouw gemaakt. Het slachtoffer is van Europese origine en rond de 40 jaar oud. Ze is klein van gestalte, tussen de 1 meter 50 en 1 meter 55, en heeft lang kastanjebruin haar. Ze droeg een short van imitatieleer, een zwarte lederen jas van het merk 'Bluedeire' en laarzen in maat 36.

Wie de vrouw herkent of inlichtingen heeft over de feiten, wordt gevraagd de speurder te contacteren op het gratis nummer 0800/30300 of via dit formulier.