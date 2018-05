Wandelaar ontdekt babylichaampje in struiken van Schaarbeeks park Geslacht en identiteit nog niet bekend, autopsie vindt morgen plaats SR HA

21 mei 2018

18u28

Bron: RTL Info, VTM NIEUWS, RTBF, Eigen berichtgeving 703 In het Schaarbeekse Josaphatpark is maandagnamiddag het levenloze lichaampje van een baby ontdekt. Dat heeft het Brusselse parket bevestigd aan onze redactie. De doodsoorzaak en identiteit van het kind zijn nog niet bekend.

Het lijkje werd gevonden in de struiken langs de kant van de Azalealaan in Schaarbeek. Een buurtbewoner deed de lugubere ontdekking omstreeks 17 uur en verwittigde de politie. Die ging ter plaatse en zette een deel van de straat en het park af. Er werd meteen een buurtonderzoek gestart. De bronnen die de politie verwittigden, werden verhoord.

Momenteel is nog onduidelijk of het kindje levend geboren werd. Ook het geslacht van de baby en de identiteit van de ouders zijn nog niet bekend. Een wetsdokter en het labo gingen ter plaatse om de nodige vaststellingen te doen.

Het gerechtelijk onderzoek zal moeten uitklaren hoe en in welke omstandigheden de boreling overleden is. "Op dit moment weten we niet of de pasgeborene levend geboren is. We kunnen evenmin zeggen of het een jongen of een meisje is. Over de identiteit zijn ook nog geen gegevens bekend", zegt het parket in een persbericht.

Dinsdagochtend vindt een autopsie plaats op het lichaampje. Het parket geeft later op de dag meer informatie over de zaak.