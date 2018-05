Wandelaar ontdekt babylichaampje in Schaarbeeks park SR HA

21 mei 2018

18u28

Bron: RTL Info, VTM NIEUWS, RTBF, Eigen berichtgeving 16 In het Schaarbeekse Josaphatpark is deze namiddag het lichaam van een pasgeboren baby aangetroffen. Dat heeft het Brusselse parket bevestigd aan onze redactie.

Een buurtbewoner deed de lugubere ontdekking omstreeks 17 uur en alarmeerde de politie. Het levenloze lichaampje werd ontdekt langs de kant van de Azalealaan, meldt RTBF. De politie is ter plaatse en heeft een deel van de straat en het park afgezet. De oorzaak van het overlijden is nog niet bekend. Een wetsdokter zal ter plaatse komen om de nodige vaststellingen te doen. Ook de identiteit van de ouders is nog niet bekend. Het labo doet momenteel onderzoek in het park.