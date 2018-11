Walther Quintiens (68) uit Hasselt is vermist. Wie heeft hem gezien? KVDS

20 november 2018

17u30 1 De politie heeft een opsporingsbericht verspreid voor de 68-jarige Walther Quintiens. De man werd vanmiddag om 13.30 uur voor het laatst gezien in de Koning Albertstraat in Hasselt. Sindsdien ontbreekt elk spoor van hem.

Walther Quintiens is 1,73 meter groot en mager. Op het ogenblik van zijn verdwijning droeg hij een blauwe jeansbroek, een blauwe parka, een zwarte muts en een bril. Hij is kalend en kan verward en gedesoriënteerd overkomen.





Wie informatie heeft over de man of weet waar hij zich bevindt, wordt gevraagd contact op te nemen met de politie via het gratis telefoonnummer 0800/30.300. Je kan ook een tip achterlaten via een online formulier.

