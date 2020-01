Walter Van Steenbrugge vindt uitspraak jury “moedig”: “Verwacht, maar toch ook grote opluchting” KVDS

31 januari 2020

09u54

Bron: Belga 0 Walter Van Steenbrugge, de advocaat van uitvoerend arts Joris Van Hove, noemt de beslissing van de jury op het euthanasieproces “moedig”. Hoewel hij de uitspraak verwacht had, is hij toch ook opgelucht. “Niet alleen voor mijn cliënt, maar ook voor de vele artsen die de moeilijke taak van levensbeëindiging op zich nemen”, reageert hij. “Als dit een ander arrest was geweest, waren ook velen van hen in moeilijke papieren gekomen. Dat is gelukkig van de baan.”

De drie artsen die betrokken waren bij de euthanasie van Tine Nys in 2010, werden afgelopen nacht na een slopend proces vrijgesproken voor vergiftiging.

Grote vraag

“De eerste dag van het proces heb ik gezegd wat ik over de zaak vond", aldus Van Steenbrugge. “Ik vond dit geen forum om een dergelijke zaak te houden. Dat is ook gaandeweg gebleken tijdens het proces. In ons vak zegt men 'de jury heeft altijd gelijk', maar in deze zou ik zeggen 'nu heeft men absoluut gelijk gehad'."





De advocaat stelt dat de grote vraag in de zaak, de ommezwaai bij de openbare aanklager, echter niet is beantwoord. "Ik denk dat we nu moeten onderzoeken in hoeverre de scheiding der machten en de rechtstaat niet in het gedrang zijn gekomen. Dat zal het werk zijn van de komende weken en maanden", aldus Van Steenbrugge.

