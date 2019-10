Walter De Donder (CD&V): “Er zijn wijken in Antwerpen die volledig ontvolkt zijn van onze eigen mensen” ttr

30 oktober 2019

08u38 142 “Er zijn wijken in Antwerpen die volledig ontvolkt zijn van onze eigen mensen en die ingenomen zijn door andere groepen”, zegt kandidaat CD&V-voorzitter Walter De Donder in een video die hij zelf op Twitter heeft geplaatst. Volgens De Donder is dat niet alleen in Antwerpen, maar ook in Brussel “een stevig probleem”.

“Ik kom vaak in Antwerpen. Daar zijn een aantal regio’s zwaar getroffen door migratie. Dat is allemaal een beetje fout gelopen”, klinkt het. “De grote fout die we gemaakt hebben vanaf 1994, de zogenaamde eerste zwarte zondag, is dat men het dan heeft ontkend. Men dacht dat het niet aan de orde was en dat het multiculturele voorrang had. Iedereen omarmen was het idee. Men heeft dan op het terrein gezien dat dat niet werkt.”

“Het grootste probleem van een probleem is niet dat het probleem er is, maar wel dat het wordt ontkend. De beleidsmensen hebben altijd ontkend dat er een probleem is. Er zijn wijken in Antwerpen die volledig ontvolkt zijn van onze eigen mensen en die ingenomen zijn door andere groepen. Dat is ook in Brussel een stevig probleem”, gaat De Donder verder.

“Als je aan mij vraagt om het migratieprobleem uit te leggen, dan zeg ik het volgende. Als ik thuis een logeerkamer zou hebben die leeg staat, dan ben ik bereid om tegen iemand die geen dak boven zijn hoofd heeft te zeggen: ‘Kom je mag bij mij logeren. Een tijdje. Ik zal je onderdak geven’. Die mag zich bij mij een douche nemen en een boterham eten. Die mag daar genieten van het leven.”

“Maar als die op een bepaald moment tegen mij komt zeggen: ‘Ik heb nog wat familie die ik graag zou overbrengen. Mogen die ook in die kamer?’ Dan zeg ik: ‘Ja die mogen daarin’. En mogen die dan nog wat gerief meebrengen? Ja dat mag ook. Als die groep in mijn woning op een gegeven moment tegen mij begint te zeggen wanneer ik mijn licht moet uitdoen, wanneer ik moet gaan slapen, wanneer ik mag vertrekken, naar welk programma ik op mijn televisie moet kijken enzovoort. Dan denk ik dat je die groep moet uitnodigen en moet zeggen: ‘Jongens, we moeten even praten. Dit gaat niet.’”

De Donder krijgt op sociale media heel wat kritiek. “Onze eigen mensen, wie bedoelt u daarmee?”, staat te lezen onder het filmpje. Wat hij verkondigt, wordt op Twitter ook “walgelijk” en “racistisch” genoemd.

Het probleem van migratie durven erkennen en benoemen is een eerste stap. Naast kansen voor inburgering.