Walter Damen: "Renaud Hardy is een tikkende tijdbom" HA

20 februari 2018

11u18

Bron: Belga 0 Beschuldigde Renaud Hardy, die sinds gisteren terechtstaat voor twee moorden en twee moordpogingen, is een "tikkende tijdbom", vreest Walter Damen. Hij verdedigt een van de twee vrouwen die slachtoffer werd van een moordpoging.

"Stress doet hem volledig doorslaan, en die stress kan ontstaan door een afwijzing, een discussie of een simpel woord. Hij is een heel gevaarlijk man." De voorzitter ging deze voormiddag verder met het verhoor van Hardy, maar dat liep, net zoals gisteren, opnieuw niet van een leien dakje. Toen de voorzitter hem op het matje riep, vroeg Hardy zelf de zitting te schorsen. Die schorsing duurt intussen al bijna een uur, maar iets voor elf lijkt het erop dat de zitting hernomen wordt.

De voorzitter begon het vervolg van het verhoor vandaag met de feiten die Hardy in oktober 2014 gepleegd had, en waarvoor hij eind dat jaar enkele maanden in voorarrest zat. Met een loodjesgeweer, dat naar eigen zeggen altijd in zijn auto lag, schoot hij op een fietsende vrouw. Daarvoor werd hij al veroordeeld, maar er loopt nog een procedure in beroep.

"Zij is toevallig een slachtoffer geworden", zei Hardy. "Ik kende haar niet. Ik wilde haar niet treffen, maar wel terroriseren. Ik was zelf zo hard gekwetst en wilde iemand anders laten voelen hoe hard ik gekwetst was."

Nog op diezelfde avond belde hij aan bij een andere vrouw. Ook op haar schoot hij met zijn loodjesgeweer - naar eigen zeggen "vanop acht meter". Deze feiten bekende hij in november vorig jaar, in een verhoor dat hij zelf had aangevraagd. Toen gaf hij aan dat hij op het hart van de vrouw had gemikt, maar dat wou hij vandaag pas toegeven nadat de voorzitter daar een viertal keer op had aangedrongen.