Wallonië verwacht 250.000 FFP2-maskers

26 maart 2020

18u35

Bron: Belga 0 Wallonië verwacht tegen eind volgende week de levering van 250.000 FFP2-maskers. Dat zei minister-president Elio Di Rupo (PS) bij een gedachtewisseling via videoconferentie met het parlement.

Wallonië heeft 5 miljoen chirurgische maskers besteld, daarvan zijn er intussen al 2,2 miljoen geleverd. "De rest zullen we pas tegen 1 of 15 april krijgen", aldus Di Rupo. Van de 760.000 bestelde FFP2-maskers worden er tegen eind volgende week 250.000 geleverd. "De rest komt ook tegen 15 april", aldus de minister-president.

Di Rupo had het ook over het transitieplan voor het Waals gewest. Oppositiepartij cdH had midden maart gesuggereerd dat het bedrag dat dit jaar is gereserveerd voor het plan -450 miljoen euro- zou moeten worden besteed aan de strijd tegen het coronavirus. Di Rupo verzekerde dat het transitieplan “met vertraging” zal worden uitgevoerd.

