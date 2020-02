Wallonië stemt unaniem motie tegen handelsakkoord EU-Mercosur kv

05 februari 2020

20u58

Bron: Belga 2 Het Waals Parlement heeft vandaag unaniem een motie aangenomen die zich verzet tegen het handelsakkoord tussen de Europese Unie en de Mercosurlanden (Argentinië, Brazilië, Paraguay en Uruguay).

CdH had als eerste een resolutie ingediend tegen het akkoord, die later werd omgezet in een motie. Daarna kwam er een tekst van de meerderheidspartijen PS-MR-Ecolo. Uiteindelijk werden beide samengevoegd en woensdag goedgekeurd. De motie benadrukt de risico's van het akkoord voor het klimaat, voor de gezondheid van de consumenten en voor de duurzame en kleinschalige landbouw.

Het parlement vraagt de regering om voor einde juli een impactstudie naar de mogelijke effecten voor Wallonië te voeren. De tekst vraagt daarnaast om het Waalse standpunt over te maken aan de federale regering en aan Europa.