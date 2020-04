Wallonië roept voor woonzorgcentra hulp in van leger en civiele bescherming ADN

08 april 2020

23u51

Bron: Belga 0 Ook de woonzorgcentra in Wallonië zien het aantal besmettingen met het nieuwe coronavirus explosief stijgen. De Waalse minister van Volksgezondheid, Christie Morreale (PS), vraagt daarom steun van Defensie en de civiele bescherming.

"Deze maatregelen zijn gerechtvaardigd, gezien de urgentie van de situatie", klinkt het woensdagavond. Volgens de minister zijn er momenteel in 116 van de ongeveer 600 woonzorgcentra in Wallonië haarden van besmetting. Het gaat dan om tien gevallen of meer per rusthuis.

Helpende handen

Net als in Vlaanderen werden voorzorgsmaatregelen genomen, maar die blijken niet te volstaan om een snelle verspreiding van het virus tegen te houden. "Alles moet gedaan worden om een maximum aan levens te redden", aldus Morreale via haar woordvoerder. Ze roept ook vrijwilligers met een medische achtergrond op om bij te springen in rusthuizen met een personeelstekort.



Na intens overleg verwacht men tegen het einde van de week alvast een 100-tal helpende handen om het personeelstekort op te vangen. Daarnaast wordt ook gekeken naar het leger en de civiele bescherming. Zij kunnen een handje toesteken bij de catering, het helpen verhuizen van besmette bewoners of het ontsmetten van lokalen.

