Wallonië lokte deze zomer veel Belgische toeristen AW

28 augustus 2020

15u18

Bron: Belga 0 Meer dan acht op de tien toeristen die deze zomer richting Wallonië trokken, waren Belgen. Dat cijfer is een stijging met 20 procent vergeleken met de zomer van 2019. Dat meldt de vzw Wallonie Belgique Tourisme (WBT). Ook de verblijfsduur was gemiddeld langer dan tijdens de voorgaande jaren.

Het waren wel nog steeds vooral Walen die het zuiden van het land bezochten. In de vakantiewoningen bedroeg de gemiddelde verblijfsduur één tot twee weken. De vakantiegangers kozen vooral voor natuurwandelingen of trokken richting de bossen of vlaktes. De grotere attracties zagen het aantal bezoekers met 21 procent dalen, maar bij de kleine en middelgrote attracties zag 37 procent het bezoekersaantal stijgen.

De resultaten kunnen wellicht niet los worden gezien van de coronacrisis, waardoor meer mensen voor een verblijf in eigen land kozen. Driekwart van de operatoren zegt tevreden tot zeer tevreden te zijn over de maand juli. Ze blikken ook al vooruit naar de herfst. Zo heeft 61 procent al reservaties voor oktober, 45 procent voor november en 43 procent voor december.



Waals minister Valérie De Bue (MR) ziet in de cijfers het bewijs dat Wallonië alle troeven heeft om een bestemming van eerste keuze te worden. Ze pleit voor een digitale strategie om beter tegemoet te komen aan de wensen van de potentiële bezoekers. Ook de toegankelijkheid van de toeristische sites moet voor De Bue omhoog.