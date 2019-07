Wallonië lijkt op weg naar paars-groene regering: MR uitgenodigd voor verkennend gesprek TT

10 juli 2019

13u07

Bron: Belga, VRT 2 Het lijkt er steeds meer op dat Wallonië de komende jaren een paars-groene regering zal krijgen. De PS gaat de MR en Ecolo uitnodigen voor een “verkennend gesprek” met het oog op de vorming van een Waalse regering. Bedoeling is na te gaan of kan worden voortgebouwd op de nota die PS en Ecolo eerder hadden opgesteld.

Die nota werd gisteren zowel door MR, cdH als de PTB afgeschoten. Daarmee was het meteen over en uit voor de zogenaamde ‘klaprooscoalitie’: een minderheidsregering van socialisten en groenen, met steun van parlementsleden uit andere fracties. De MR moet daardoor mee aan boord genomen worden, en die partij wil het liefst Ecolo aan boord houden.

PS en MR zouden op zich genoeg zetels hebben om met z’n tweeën een meerderheid te vormen, maar de Franstalige liberalen willen liefst ook Ecolo aan boord houden. “We moeten proberen om tussen de socialisten, de groenen en de liberalen oplossingen te vinden voor de komende jaren”, liet Waals MR-minister van Begroting Jean-Luc Crucke gisterenavond in Terzake verstaan.

PS en Ecolo onderhandelden de voorbije weken over de vorming van een Waalse minderheidsregering, de zogenaamde klaprooscoalitie. Beide partijen stuurden hun tekst voor het weekend naar de drie andere partijen met de bedoeling (gedoog)steun te vinden in de oppositie, maar het was toen al duidelijk dat dat niet zou lukken. Nu dat ook officieel is vastgesteld, blijft er niets anders over dan ook MR mee in het bad te trekken. Zowel cdH als de PTB willen in de oppositie blijven.



De liberalen toonden zich de voorbije dagen opvallend verzoenend en benadrukten hun goede wil om mee aan tafel te schuiven. “In Wallonië heb je geen andere oplossing dan met de MR”, voegde Crucke daar gisterenavond aan toe. “We moeten proberen om tussen Ecolo, socialisten en de liberalen oplossingen te vinden voor de komende jaren. Als je een sterke regering wil met grote hervormingen, dan is het beter met drie dan met twee.”

Crucke hoopt “eind juli of misschien eind augustus” te kunnen landen met een nieuwe Waalse regering. Of dat uiteindelijk ook een invloed zal hebben op federaal vlak, valt nog af te wachten, maar Crucke sluit dat zeker niet uit. “Het is in elk geval altijd beter als je dezelfde partijen hebt in dezelfde regering.” Paars-groen heeft een nipte meerderheid in de Kamer en zou er eventueel CD&V bij kunnen nemen. Al heeft zo’n coalitie dan nog altijd geen meerderheid aan Vlaamse kant.