Wallonië krijgt er dit jaar bijna 200 flitspalen en trajectcontroles bij

26 juni 2019

11u13

Bron: Sudpresse 1 De Waalse overheid is nog dit jaar van plan om 167 extra flitspalen, maar ook een aantal trajectcontroles te installeren. De nieuwe flitspalen komen vooral op drukke invalswegen van steden en gemeenten en op transitwegen richting de autosnelweg. Dat schrijven de kranten van Sudpresse vandaag.

59 nieuwe flitspalen zijn de voorbije maanden al geïnstalleerd, tegen het einde van het jaar moeten er daar nog eens 108 bijkomen. Ook moeten er op een twintigtal plaatsen trajectcontroles komen, en komen er roodlichtcamera’s bij.

Dat alles moet maken dat Wallonië tegen 2020 ongeveer 120 flitspalen per miljoen inwoners heeft, waarmee de regio volgens minister van Mobiliteit Carlo Di Antonio (cdH)in de Europese middenmoot terechtkomt. In Vlaanderen gaat het om 260 per miljoen inwoners.