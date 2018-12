Wallonië fel gekant tegen Vlaamse kilometerheffing: “Algemene heffing bestaat al, via de accijnzen” Minister Di Antonio: “Twee verschillende systemen in één land is moeilijk te vatten” HA

28 december 2018

12u03

Bron: Belga 9 Een kilometerheffing op alle Vlaamse wegen beroert flink de gemoederen in Wallonië. Dat zegt Waals minister van Mobiliteit Carlo Di Antonio (cdH). Hij hoopt meer uitleg te krijgen van de Vlaamse collega's, want twee verschillende systemen voor kilometerheffing in één land is "moeilijk te vatten", zegt hij.

De Vlaamse regering wil vanaf 2024 of 2025 een kilometerheffing invoeren op de Vlaamse wegen. Een voorbereidende studie in opdracht van de regering onderzoekt intussen enkel nog het scenario van een heffing in het hele gewest. De piste van een lokale heffing op bepaalde filegevoelige plekken, lijkt afgevoerd.

Maar Wallonië verzet zich tegen dat plan, maakt Waals minister van Mobiliteit Carlo Di Antonio duidelijk. Het zuiden van het land geeft nog altijd de voorkeur aan een forfaitair wegenvignet, dat voor Waalse bestuurders gecompenseerd zou worden door een vermindering van de verkeersbelasting.



Twee verschillende systemen voor een kilometerheffing in één land zou "moeilijk te vatten" zijn, zegt Di Antonio aan Belga. Hij is dan ook "zeer tegen het project gekant". Volgens Di Antonio bestaat zo'n algemene kilometerheffing trouwens al, via de accijnzen. Op die manier geeft de regering de automobilisten die het kunnen betalen het recht om te vervuilen, meent hij.

Di Antonio blijft ijveren voor een akkoord tussen Vlaanderen en Wallonië om een Belgisch systeem op poten te zetten, maar "Vlaanderen breekt met dat idee". Hij wil nu met zijn collega's overleggen over de Waalse reactie op de plannen aan het Martelarenplein.