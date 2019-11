Wallonië bestraft te luide vliegtuigen tvc

19 november 2019

07u56

Bron: Belga 0 De Waalse regering bestraft sinds enkele maanden luchtvaartmaatschappijen waarvan de vliegtuigen te veel lawaai maken. Sinds eind april werden zeventien processen-verbaal opgesteld, zo verklaarde Waals minister van Luchthavens Jean-Luc Crucke (MR) dinsdag in de Sudpresse-kranten.

De voorbije vijftien jaar werden geen sancties opgelegd, omdat de plaatsing van de geluidsmeters niet was vastgelegd. Het ministerieel besluit in kwestie werd eind april dit jaar in het Staatsblad gepubliceerd.

Sindsdien werden zeventien pv's opgesteld, negen voor te luide vliegtuigen rond de luchthaven van Luik en acht in Charleroi. Zo kreeg Ryanair in Charleroi acht waarschuwingen. In Luik kreeg Astral Aviation een administratieve boete van 200 euro. De meeste andere dossiers zijn nog in behandeling.

Bij Ecolo is men niet te spreken over de bedragen. "Dat is zoals een boete van 10 euro voor een bestuurder die tegen 100 kilometer per uur rijdt in de bebouwde kom", aldus Waals parlementslid Christophe Clersy.

Het Brussels gewest legt al langer boetes op voor geluidsoverlast door overvliegende vliegtuigen.