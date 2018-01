Wallonië gaat van 13 naar 11 kieskringen, stemrecht vanaf 16 jaar komt er niet TT kv

14u29

Voor de volgende verkiezing van het Waals Parlement zullen er maar elf kieskringen zijn, in plaats van de huidige dertien. De bevoegde commissie van het Waals Parlement heeft die hervorming vandaag goedgekeurd. Daarnaast is een voorstel van Ecolo om voor de gemeenteraadsverkiezingen stemrecht in te voeren vanaf 16 jaar weggestemd. PS, MR en cdH menen dat het debat hiervoor nog niet rijp is.

Wallonië telt voortaan slechts elf kieskringen. De provincie Luxemburg wordt één kieskring en in Henegouwen worden een aantal kieskringen samengevoegd.

De hervorming was nodig na een arrest van het Grondwettelijk Hof. De provinciale afdeling van Ecolo in Luxemburg had de huidige indeling aangevochten, omdat ze zich benadeeld voelde in kleine kieskringen. Het Grondwettelijk Hof erkende dat kieskringen met minder dan vier verkozenen de politieke verhoudingen te weinig weerspiegelen in vergelijking met de andere, grotere kieskringen.

Na lang overleg bereikten PS, MR en cdH een akkoord voor de hervorming, waarvoor een bijzondere meerderheid nodig is. Alle kieskringen met maar twee of drie verkozenen smelten samen met een andere kieskring.

Ecolo is het niet eens met de voorgestelde wijzigingen en keurde de tekst niet goed.

Stemrecht vanaf zestien jaar

Een ander voorstel van Ecolo om de stemgerechtigde leeftijd te verlagen naar zestien jaar, haalde het niet. In een advies had de Raad van State geen grote bezwaren geuit tegen het voorstel van de groenen. Zij legden het daarom ter stemming voor in de bevoegde commissie van het Waals Parlement. MR, cdH en PS stemden het voorstel echter weg. Ze vragen zich af of het wel een goed idee is om jongeren vanaf 16 jaar stemrecht te geven, terwijl er voor iedereen vanaf 18 jaar stemplicht geldt. Ze vinden het ook weinig coherent dat de minimumleeftijd voor de gemeenteraadsverkiezingen zou verschillen van die van andere verkiezingen.

Ecolo-parlementslid Matthieu Daele (Ecolo) wees op de nieuwe lessen filosofie en burgerschap die in het Franstalige onderwijs zijn ingevoerd. Die helpen jongeren net om hun democratische rechten op te nemen. PS, cdH en MR menen dat het te vroeg is om die conclusie te trekken omdat de lessen pas zijn ingevoerd.

Vorig jaar stemde het Vlaams Parlement een gelijkaardig voorstel weg. Meerderheidspartijen CD&V en Open Vld waren wel voor stemrecht op 16 jaar, maar stemden uit loyaliteit met coalitiepartner N-VA tegen het voorstel. Sp.a en Groen stemden wel voor.