Walibi zoekt 600 tijdelijke werkkrachten LH

05 januari 2019

22u45

Bron: Sudpresse 0 Nog op zoek naar een tijdelijke job of een bijverdienste als student? Het Waverse pretpark Walibi is op zoek naar 600 tijdelijke werkkrachten voor allerhande klusjes voor het nieuwe seizoen. Op het hoogtepunt van het seizoen, tijdens de zomervakantie en met Halloween, komen daar nog eens 200 medewerkers bij.

Walibi is begonnen met de werving van werknemers voor het nieuwe seizoen, dat van april tot begin november loopt. Het pretpark is op zoek naar 300 studenten en 300 reguliere seizoensarbeiders. “Op het hoogtepunt van het seizoen, tijdens de zomervakantie en met Halloween, hebben we in totaal 800 mensen nodig”, stelt woordvoerster Marie-France Adnet tegen Sudpresse.

Er worden medewerkers gezocht voor een hele resem taken: onder meer keukenpersoneel, verkoopmedewerkers, hulp bij de attracties, winkelpersoneel, schoonmakers en elektriciens.

Geen cv, wel video

Sollicitaties moeten voor zondag 10 februari worden ingediend. Kandidaten hoeven geen cv op te sturen, in plaats daarvan wordt een video gevraagd waarin de sollicitant enkele vragen beantwoordt.