Walibi opent in voorjaar 'Tiki-Waka', een gloednieuwe familieachtbaan LG

16 februari 2018

12u48

Bron: Belga 2

Walibi heeft er binnenkort een nieuwe attractie bij. De achtbaan 'Tiki Waka' is de ideale achtbaan om met het hele gezin uit te proberen. Met vier in een karretje leg je een parcours af met een snelheid van 55 kilometer per uur. Tot en met 2023 blijft Walibi investeren in nieuwe attracties.