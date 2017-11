Wake voor verongelukte journaliste in Schaarbeek HA

16u20

Bron: Bruzz.be 0 Google De aanrijding gebeurde in de Haachtsesteenweg in Schaarbeek. Stephanie Verbraekel (28) overleefde de klap niet. In Schaarbeek wordt vanavond een wake gehouden voor de jonge vrouw die dinsdagavond aangereden werd op de Haachtsesteenweg. Stephanie Verbraekel (28), een journaliste van De Standaard, overleed aan haar verwondingen.

Verbraekel werd dinsdagavond rond 23.30 uur in nog onduidelijke omstandigheden aangereden door een personenwagen. De hulpdiensten kwamen ter plaatse, maar konden de jonge vrouw niet meer redden. Verbraekel stierf ter plekke. De automobilist die haar had aangereden, werd ondervraagd, maar nadien vrijgelaten. De persoon bleek niet onder invloed van alcohol of verdovende middelen.

Via Facebook wordt opgeroepen om vanavond tussen 18 en 21 uur af te zakken naar de Haachtsesteenweg 259 en stil te staan bij het tragische ongeluk. "Wij aanvaarden niet langer dat mensen in perfecte gezondheid hun leven laten in het verkeer en eisen dringend maatregelen", zeggen de organisatoren.