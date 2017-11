Wake voor Ann-Laure is krachtig signaal tegen zinloos geweld EB

21u24

Bron: Belga 0 AFP Ann-Laure Decadt (31) kwam vorige week om het leven tijdens de terreuraanslag in New York. Het West-Vlaamse Oostnieuwkerke, deelgemeente van Staden, bereidt de wake voor Ann-Laure Decadt (31) voor. De jonge vrouw werd precies een week geleden het slachtoffer van de aanslag in New York. De wake is gepland op vrijdag 10 november.

Er wordt gestart om 19 uur op het dorpsplein in Oostnieuwkerke, ter hoogte van de kerk, met een optocht in het centrum van Oostnieuwkerke. Er is een parcours uitgestippeld van ongeveer anderhalve kilometer. Daarna zullen de deelnemers aan de wake, die toegankelijk is voor iedereen, opnieuw verzamelen op het dorpsplein waar een ingetogen moment zal plaatsvinden.

De wake moet dienen als een krachtig signaal tegen zinloos geweld. Het initiatief kwam van de naaste vrienden en kennissen van Ann-Laure. De familie gaf de goedkeuring voor het initiatief.

Er worden ook enkele praktische maatregelen genomen. "We vragen om zoveel mogelijk te voet of met de fiets naar het centrum van Oostnieuwkerke te komen. Er wordt voorzien in parkeergelegenheid in de Westrozebekestraat en Sleihagestraat die tijdelijk ingericht zullen worden als eenrichtingsstraten", aldus burgemeester Francesco Vanderjeugd (Open Vld).