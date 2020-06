Wagens uit Frankrijk meest betrokken bij ongevallen in België kv

30 juni 2020

18u47

Bron: Belga 0 Het Belgisch Bureau van de Autoverzekeraars (BBAV) heeft in 2019 4.988 dossiers geopend op basis van een aangifte van de betrokkenheid van een niet-Belgisch voertuig bij een ongeval in 2018. Dat zijn er 454 meer dan het jaar daarvoor, zo blijkt uit het jaarrapport dat vandaag werd bekendgemaakt. Frankrijk blijft het land met de hoogste betrokkenheid.

De ongevallen werden veroorzaakt door voertuigen uit Frankrijk (28,17%), Nederland (11,53%), Duitsland (8,40%), Groot-Brittannië (4,75%) en het groothertogdom Luxemburg (2,55%), maar ook uit Bulgarije (14,68%), Roemenië (11,47%) of Polen (5,91%).

Een van de opdrachten van BBAV is de slachtoffers vergoeden van de ongevallen die zich in België voordoen en waarbij buitenlandse voertuigen betrokken zijn die gedekt zijn door een groene kaart (internationale verzekering).



Wanneer een voertuig uit België betrokken is bij een ongeval in het buitenland, kunnen de benadeelden een vergoeding vragen aan het nationale bureau van het land waar het ongeval zich voordeed.