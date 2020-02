Wagenpark Vlaamse regering nog groter dan gedacht: negen dienstwagens ministers ‘vergeten’ mee te tellen TT ADN

10 februari 2020

16u45

Bron: Belga 628 Het wagenpark van de Vlaamse regering is nog groter dan de lijst met 25 dienstwagens die eerder was bekendgemaakt. Blijkbaar was men vergeten de negen dienstwagens van de ministers zelf door te geven. Dat zegt PVDA-fractieleider Jos D'Haese. Uit een aanvullend antwoord blijkt dat de geleasede wagens van minister-president Jan Jambon en viceminister-president Hilde Crevits maandelijks bijna 2.500 euro kosten.

PVDA'er D'Haese had eerder de lijst van de dienstwagens van de Vlaamse kabinetten opgevraagd. Uit die lijst, die vorige week uitlekte in Het Nieuwsblad, bleek dat de negen Vlaamse ministers beschikken over 25 dienstwagens. Over die lijst ontstond wat discussie, met name over de Jaguar I-Pace van 80.000 euro van het kabinet van minister Ben Weyts.

Maar nu blijkt dat de eerder doorgegeven lijst onvolledig was. "Men was de negen luxewagens van de ministers zelf 'vergeten'", zegt Jos D'Haese. Uit de aangevulde lijst, blijkt dat vooral de BMW-wagens van minister-president Jan Jambon en viceminister-president Hilde Crevits een hoge leasingkost hebben. Die wagens kosten bijna 2.500 euro per maand. CD&V-minister Benjamin Dalle heeft de goedkoopste leasewagen. Zijn Volvo S90 T8 kost bijna 1.400 euro per maand.

"Zeggen dat iedereen moet besparen, maar zelf wel rondrijden met een dienstwagen die duurder is dan een gemiddeld maandloon, je moet het maar doen", aldus D'Haese. "Ministers verdienen vlot 10.000 euro per maand, als iedereen moet besparen, waarom dan ook niet op de dienstwagens van ministers?”

De PVDA stelt voor om 60 procent te besparen op het wagenpark van de ministers, naar analogie met de besparingen op de projectsubsidies voor cultuur. "Als de Vlaamse regering echt in de eerste plaats naar zichzelf wil kijken, dan kan ze misschien beginnen met wat meer bescheidenheid in haar keuze voor haar eigen wagens", besluit D'Haese.