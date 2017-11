Wagen vliegt over de kop in woonwijk en komt tot stilstand tegen bus Jurgen Eeckhout hr

Bron: Eigen berichtgeving 82 Jurgen Eeckhout De Nekkersvijverstraat in Sint-Amandsberg (Gent) was vanmiddag even afgesloten na een spectaculair ongeval.

Een vrouw botste er met haar Renault Clio tegen de linker voorkant van een geparkeerde wagen. Door de klap ging de Renault over de kop en kwam die op zijn dak tegen een bus van de stad Gent tot stilstand. Op dat moment zaten er gelukkig geen kinderen op de bus. De vrouw zat in haar wagen gekneld en moest door de brandweer bevrijd worden. Ze werd gewond naar het ziekenhuis overgebracht, maar verkeert niet in levensgevaar. Haar wagen was rijp voor de schroothoop. Het aangereden voertuig vloog door de klap enkele meters naar achteren. De bus liep achteraan schade op.

