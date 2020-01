Wagen vermist koppel uit Hoei aangetroffen in het water: één lichaam op passagierszetel LH

03 januari 2020

19u36

Bron: Belga 0 In de Luikse stad Hoei is vandaag in de Maas de wagen aangetroffen van het sinds 7 december vermiste koppel Sandra Paermentier en Stephen Clément. In het voertuig bevond zich het lichaam van een vrouw, van wie de identiteit nog niet met zekerheid kon worden vastgesteld.

Het levenloze lichaam bevond zich vooraan de wagen, aan de passagierskant. Volgens de eerste vaststellingen zou het om Sandra Paermentier gaan. Ook de portefeuille van Stephen Clément werd gevonden. Het parket van Luik laat weten dat een wetsgeneesheer ter plaatse is gekomen om de nodige vaststellingen te doen.

Paermentier (40) en Clément (27) zijn niet meer gezien sinds begin december vorig jaar. Op 7 december, tussen 22 en 23 uur, kon voor een laatste keer contact gemaakt worden. Sindsdien was van het koppel uit Hoei geen spoor meer te bekennen.

Dochter Mathilda verklaarde in december nog dat de verdwijning van haar moeder uiterst zorgwekkend is. Een zelfdoding was volgens haar uitgesloten: “Zo is zij niet. Ik ben bang dat haar iets is overkomen.”