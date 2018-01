Wagen tegen gevel geslingerd na aanrijding in Vlierzele Koen Moreau

Bron: Eigen berichtgeving 0 De chauffeur van een Fiat Doblo bestelwagen liep zondag in de vooravond een hoofdwonde op na een ongeval in Strijmeers in Vlierzele (Sint-Lievens-Houtem).

De man reed richting N9 toen hij ter hoogte van de Nekkerstraat te fel uitweek voor een tegemoetkomende wagen. De Fiat Doblo knalde achteraan tegen een geparkeerde Toyota Yaris. Deze werd op zijn beurt tegen een gevel geslingerd waardoor de wagen zowel voor- als achteraan zware beschadigd raakte. Ook de Doblo liep rechtsvoor zware schade op. De chauffeur werd voor verzorging naar het ziekenhuis gebracht. Door het ongeval was er lichte hinder voor het verkeer. In de voormiddag was er ook al een ongeval in de Roomstraat. Twee wielertoeristen botsten tegen elkaar. Ook hier kwam een ziekenwagen ter plaatse.