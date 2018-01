Man die drie voetgangers aanreed en vluchtte, was onder invloed en had geen rijbewijs Marco Mariotti

21u58

Bron: Eigen berichtgeving, Belga 1190 Dalemans / Mariotti In Hasselt, in de buurt van Winterland, is zaterdagavond een zwaar ongeval met vluchtmisdrijf gebeurd. Daarbij raakten drie jongeren gewond. Eén van hen is zwaargewond en verkeerde een hele tijd in levensgevaar. De dader was onder invloed en had geen rijbewijs. Het parket heeft hem aangehouden.

Het ongeval gebeurde aan de Koning Boudewijnlaan. De drie slachtoffers werden iets over 20 uur aangereden toen ze op het zebrapad ter hoogte van Winterland wilden oversteken. Volgens getuigen gaf de bestuurder meteen na het ongeval plankgas en raasde de wagen weg.

De drie slachtoffers werden overgebracht naar het ziekenhuis. Het gaat om een 26-jarige man en een 26-jarige vrouw uit Berlare en een 27-jarige vrouw uit Gent. De toestand van één van de slachtoffers is momenteel kritiek.

De politie van de zone Limburg Regio Hoofdstad heeft de verdachte intussen kunnen arresteren. Hij had zijn voertuig geparkeerd in de buurt, waar de politie hem uit een café haalde. Hij is geen onbekende voor het gerecht. Er is een verkeersdeskundige aangesteld die de omstandigheden van het ongeval zal onderzoeken.