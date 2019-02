Wagen rijdt in vaart in Mechelen: inzittende overleden TMA

03 februari 2019

20u20

Bron: Belga 0

In Mechelen is zondagavond een wagen in het water beland in de Thiebroekvaart. Dat zegt de lokale politie van de zone Mechelen-Willebroek. Het voertuig telde één inzittende en de hulpdiensten hebben die naar de kant kunnen halen, maar de persoon in kwestie bleek op dat moment al overleden te zijn.

Vermoedelijk gaat het om de bestuurder. Over de omstandigheden en de doodsoorzaak is echter nog niets bekend. Onder meer het labo zal ter plaatse komen om de nodige vaststellingen te doen.