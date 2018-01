Wagen rijdt fietsende vader en dochter (5) aan: inzittenden vluchten weg met nummerplaat Silke Vandenbroeck

17u52

Bron: eigen berichtgeving 0 Google Street View Het ongeval gebeurde vlakbij het Josaphatpark.

In Schaarbeek is een 5-jarig meisje vanmiddag samen met haar vader aangereden door een wagen. Volgens burgemeester Bernard Clerfayt werden de twee aangereden toen ze op de stoep fietsten op de hoek van de Paul Deschanellaan en de Azalealaan. De twee inzittenden van de wagen gingen er te voet vandoor, maar niet zonder eerst de nummerplaat van de wagen te verwijderen. Vader en dochter werden naar het ziekenhuis overgebracht, maar verkeren niet meer in levensgevaar.

"In de wagen zaten twee personen. Ondanks dat de bestuurder vluchtmisdrijf pleegde kon een persoon al opgepakt worden. Het is nog niet duidelijk of het om de bestuurder gaat of om de passagier", zegt Denis Goeman, woordvoerder van het parket van Brussel. Het is nog niet duidelijk hoe het ongeval kon gebeuren.