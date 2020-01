Wagen over de kop in Ukkel: twee zwaargewonden SVM

18 januari 2020

10u56

Bron: Belga 0 Bij een ongeval op de De Frélaan in Ukkel zijn omstreeks 4 uur deze ochtend twee personen zwaargewond geraakt. De auto ging over de kop en één inzittende moest door de brandweer bevrijd worden.

De omstandigheden van het ongeval worden nog door de politie onderzocht. Er was één wagen bij betrokken.

Het voertuig ging over de kop, ramde daarbij een elektriciteitskast en -paal en belandde uiteindelijk op zijn dak. Er waren twee inzittenden. Een van hen zat gekneld en moest door de brandweer bevrijd worden.

Twee MUG’s ter plaatse

"We hebben dat voertuig moeten opheffen met de kraan van ons ontzettingsvoertuig en dan hebben we ook de portieren moeten verwijderen om de inzittende te evacueren", zegt woordvoerder Walter Derieuw. Er kwamen twee MUG's ter plaatse om de zwaargewonde personen naar het ziekenhuis te voeren. Ze zijn niet in levensgevaar.

De brandweer was in totaal met zestien mensen ter plaatse. Naast de twee MUG's kwamen er een autopomp, een brandweerwagen, een ontzettingswagen en drie ziekenwagens aan te pas. Sibelga kwam ook ter plekke om de elektriciteitskast te beveiligen, want er lagen enkele draden bloot.