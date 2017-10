Wagen knalt woonkamer binnen: huis onbewoonbaar Thomas Vandewalle

10u18

Bron: Eigen berichtgeving 13 Thomas Vandewalle Bij een ongeval in Lozer, een deelgemeente van Kruishoutem, is vanmorgen een wagen in de gevel van een woning terechtgekomen. De bewoner raakte bedolven onder het puin, maar liep geen verwondingen op. Het huis is onbewoonbaar.

Het ongeval gebeurde even voor 6 uur op de Nazarethsesteenweg. De chauffeur reed met zijn Audi richting Lozer toen hij ter hoogte van het kruispunt met de Lozerkerkweg van de baan raakte. "De klap was enorm", vertelt bewoner Pascal Van Damme (51). "Ik lag te slapen in de zetel en die is maar liefst anderhalve meter opgeschoven. Het schilderij dat aan de muur hing, belandde op mij."



De chauffeur kon zelf uit het voertuig klauteren en smeekte de bewoner op zijn knieën om hem te vergeven. "Het is een wonder dat hij niet gewond raakte", bedenkt Pascal. "Gelet op de schade, moet hij zeker te snel hebben gereden. Er is hier maar 50 km/uur toegelaten, maar veel chauffeurs rijden een pak sneller op deze gewestweg."



De woonkamer is volledig vernield en diende te worden gestut wegens instortingsgevaar. De woning werd dan ook onbewoonbaar verklaard. De gemeente is op zoek naar een crisiswoning voor de man.

